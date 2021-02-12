Из архива: фотограф Пугачевой запечатлел певицу в ее знаменитом балахоне с Киркоровым в Пулково

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram порадовал своих подписчиков очередным уникальным кадром с певицей. Снимок был сделан, когда она состояла в браке с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Звезды на кадре находятся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. На Алле Пугачевой ее знаменитый балахон. Рядом с ними можно увидеть некую женщину. Возможно, поклонницу звезд, которая попросила запечатлеться с ними на память.

«Спасибо вам большое за такие фотографии. Это память на века», «Как всегда шикарные! Любим», — отметили поклонники.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров состояли в браке с 1994 по 2005 год. Поп-король отечественной сцены был четвертым мужем звездной исполнительницы. Через какое-то время Примадонна сыграла свадьбу с юмористом Максимом Галкиным, с которым счастлива по сей день. Они вместе с детьми живут в деревне Грязь в замке.

Смотрите также: