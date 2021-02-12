«Могла бы сыграть нашу Хюррем»: Каменских в голубом бикини заворожила упругими прелестями на яхте

Настя Каменских большую часть времени проводит в Киеве. Когда девушка выступала в дуэте с рэпером Потапом, они часто приезжали на гастроли в Россию. Поэтому у певицы есть своя армия поклонников в нашей стране. Украинская дива на малой родине не раз блистала в различных музыкальных проектах, а ее пышная свадьба стала одним из ярких событий в мире шоу-бизнеса.

Сейчас Настя также популярная, что и в годы своей активной гастрольной деятельности. Поклонники не перестают восхищаться ее стройной фигурой. Ведь певице удалось заметно похудеть. Каменских при всех своих аппетитных формах может похвастаться точеной талией и бесконечными ножками без грамма целлюлита и растяжек.

Также фанаты певицы подметили, что она вполне могла бы вжиться в роль нашей Хюррем и покорить султана, в новой интерпретации сериала про великую династию.

На одном из летних снимком Настя Каменских позировала в небесно-голубом бикини, похваставшись идеальной фигурой. Певица сексапильно изогнулась на яхте, блеснув пышной грудью и упругим «орешком».

«До чего же хороша, милашка», «Могла бы сыграть нашу Хюррем», «А что под лифом напряглось?», «Миленькая такая девчушка», «Озорница», «Потап не устоял бы», «Всех парнишек в себя влюбила», «Шалунья», «Лиф явно маловат, грудь вот-вот выпрыгнет», «Какие волнующие бедра!!», «Просто гурия для султана», «Очаровашка», «Нимфа морская», «Осанка королевская», — пишут фолловеры.

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