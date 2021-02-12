Тарзан поздравил тещу с 75-летием, разместив ее откровенное фото в нежно-розовом платье бэби-долл

Муж певицы Наташи Королевой культурист Тарзан в Instagram поздравил с днем рождения свою любимую тещу заслуженную артистку Украины Людмилу Порывай. При этом он разместил крайне откровенный снимок пенсионерки, которой 12 февраля исполнилось 75 лет. На фотографии Людмила Порывай запечатлена в нежно-розовом платьишке с открытыми плечами и с короной на голове.

«Мама Люда! С юбилеем вас! Оставайтесь такой же энергичной и зажигательной! Пусть беды и болезни обходят вас стороной! Счастья! Я вас люблю». Тарзан

«О, господи!» «Твою дивизию. Что у человека в голове такое выкладывать?» «Масла не пожелали, конечно», «Маразм крепчает. Видимо, в молодости не нашалилась», — отметили в комментариях пользователи.

Людмила Порывай родилась в феврале 1946 года. Она — профессор, дирижер хоровой капеллы «Свиточ». Мать Наташи Королевой прославилась своими откровенными нарядами. Она не стесняется на публике демонстрировать свои формы.

Смотрите также: