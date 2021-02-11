«Костика дразнишь?»: 39-летняя Брежнева в костюме без лифчика обнажила «аппетитный» бюст

Вера Брежнева недавно отметила день рождения. Два дня певица провела в Санкт-Петербурге с родными. Ее ждало много сюрпризов от лепестков роз, до звонка мамы на телефон-автомат на улице. Праздник в итоге завершился вечеринкой. Артистка танцевала в мини-платье под музыку. Ее муж Константин Меладзе играл на рояле. Он продемонстрировал свою виртуозность. Также компанию имениннице составили ее сестры.

Теперь Вера вернулась к привычной жизни. Она готовится удивлять поклонников женственными образами и новыми хитами. А 11 февраля певица поделилась снимком, на котором предстала в белоснежном костюме в тонкую полоску. Наряд с брюками палаццо и пудровым топом подчеркнул стройность артистки. Брежнева вальяжно позировал на стуле, показав рельефный пресс и пышную грудь. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж, отказавшись от лифчика.

«Я закончила школу 21 год назад. Но тогда мой процесс обучения в жизни только начался. По сей день я развиваюсь, учусь, расту, интересуюсь, нахожу ответы на вопросы… и меня очень волнует… почему нас в школе не учат отношениям…» — призналась звезда.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что чувственный образ Веры выглядит пикантно и даже сексуально. «Ну как, как можно быть такой огненной», «Как красиво», «Аппетитные бугры соблазна», «Господи, прикройся! Я теперь не усну», «Костика дразнишь?», «Ну просто богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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