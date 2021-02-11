Празднует победу: Меган Маркл выиграла суд

Два года назад британский издатель Associated Newspapers, который владеет таблоидами Mail on Sunday и MailOnline, взял на себя смелость опубликовать ряд материалов, в которых были строчки из письма Меган Маркл ее отцу Томасу Марклу. Текст герцогиня Сассекская написала еще тогда, когда собиралась приглашать родственника на собственную свадьбу в мае 2018-го. Напомним, что отец экс-актрисы отказался приезжать на торжество, сославшись на плохое состояние здоровья. Адвокаты Меган решили доказать, что журналисты издания намеренно ее унижали и вырывали фразы из контекста.

Суд Меган Маркл выиграла. В решении говорится о том, что Associated Newspapers неправомерно использовало частную информацию. Кроме того, журналисты нарушили закон об авторском праве.

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«В целом раскрытие информации было явно чрезмерным и, следовательно, незаконным», — цитирует судью Марка Варби NEWS.

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