«Лестница пошла волнами»: Тину Канделаки в корсете с глубоким декольте подвергли критике

Тина Канделки не скрывает, что регулярно занимается спортом. Ведущая шоу «Самый умный» прославилась своим умением очень быстро произносить слова. А со временем она стала популярной ведущей, журналисткой и бизнесвумен. При этом девушка воспитала двоих детей — Меланию и Леонтия. В свои 45 лет она может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Однако звезда облачается в женственные наряд и редко позволяет себе открыть декольте или ноги.

На днях Тина решила заговорить о натуральной красоте. Она отметила, что многие гонятся за вечной молодотью, но это лишь иллюзия. Телеведущая опубликовала фото, на котором предстала в джинсах с высокой талией, а также в корсете с кружевом и откровенным декольте. Кандалаки позировала у дома среди зеленых кустов. Она похвасталась на только роскошной грудью, но и осиной талией.

«Осторожно! На фото очень много фотошопа: в жизни так выглядит только Ким Кардашьян», — заявила звезда.

Однако поклонники заметили, что фото действительно было обработано. Многие посчитали, что это неприемлемо. На Тину обрушился шквал критики. «Задний фон поплыл», «Все однажды сдуется, как воздушный шар», «Чтобы я так выглядела в этом возрасте», «Грудь провисла», «Талия неестественная», «Лестница пошла волнами», «Не позорься», «Вы, как всегда, неотразимы», «Кардашьянчик увеличили?» — прокомментировали пост подписчики.

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