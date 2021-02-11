«Как изогнулась-то»: Ольга Бузова в шелковой комбинации эротично обнажила загорелые ноги

Ольга Бузова всегда любила выделяться от толпы. Девушка часто экспериментирует с имиджем. А за последние годы преобразился и ее гардероб. Телеведущая любит носить короткие платья или представать в откровенных нарядах, едва прикрывающих ее фигуру. Более того, она даже дома загорает, выходят на террасу в бикини. После расставания с Давой артистка решила показать, что она находится в прекрасной форме. Ее платье для празднования 35-летия, с сеточкой на пятой точке, обескуражило даже гостей праздника.

Теперь Ольга редко выходит в свет. Она предпочла сосредоточить внимание на работе. При этом телеведущая не упускает возможности, чтобы нарядиться. 11 февраля она отправилась на фотосессию. Сначала артистка предстала в белоснежном мини-платье с пышными рукавами в стиле бэби-долл. А вот потом Бузова переоделась с соблазнительную шелковую комбинацию с топом и юбкой миди. Она решила покрасоваться у зеркала.

Девушка водила руками по телу, а потом стала задирать топик и юбку. В итоге Ольга засветила загорелые ноги и округлые бедра. Она молчала «шалила» на камеру.

Поклонники были взбудоражены такими кадрами. Многие решили, что телеведущая скучает по мужскому вниманию. «Оля, что за шалости», «Ой, как пикантно», «А что не до ушей натянула?», «Как изогнулась-то», «Наряд секси», «Красивая, нечего ни сказать», «Кому-то не хватает мужчины», — прокомментировали пост подписчики.

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