«С таким поплавком затмила бы Ким»: Каменских в белом бикини подразнила горячими плясками на «золотом» песке

Настя Каменских — девушка статная и заметная. Еще во время дуэта с Потапом им приписывали бурный роман. Тогда музыкант был женат и утверждал, что с солисткой его связывает только дружба. Однако после того, как Потап развелся, никто не удивился, когда рэпер сыграл шикарную свадьбу с Настей. Влюбленные неразлучны: они часто вместе путешествуют и принимают участие в музыкальных проектах.

Каменских может похвастаться эффектной стройной фигурой. Так, на пляже украинская дива устроила секси-пляски в мини-бикини. Девушка призывно покачивала бедрами и «орешком». Помимо этого, певица устроила поклонникам сюрприз. Сначала она неспешно прогуливалась по пляжу, а потом в мгновение ока, благодаря видеомонтажу, прыгнула в сугроб, представ уже в теплой зимней одежде.

«Кто тебя создал такую?!», «Стала бы фавориткой султана», «С таким поплавком затмила бы и Ким», «Да зачем ей этот султанат?! У нее такой клевый муж есть», «Есть среди нас такие красотки», «Соблазнительная гурия», «Могла бы легко пройти по „Золотому пути“ и покорить даже визиря», «А что?! Предложите Насте роль в нашей адаптации сериала про великую династию», «Классная бы из нее вышла Хюррем», «Волшебная», «Стройная, все при ней», «Ух, аппетит разыгрался!! Пойду съем чего-нибудь, от этих танцев одна изжога», «Милашка», «Такая морская фея», — пишут фолловеры.

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