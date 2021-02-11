«Три года назад Тимур стал православным христианином»: Кончаловский показал фото с крестин сына

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram показал кадр с крестин своего сына Тимура, который появился на свет в 2017 году. На фотографии можно увидеть довольного отца семейства со своим наследником на руках. На тот момент Тимуру не было еще и годика.

«Три года назад Тимур стал православным христианином! Мой друг Сергей — крестный папа, Маша, моя дочка — крестная мама! Был большой праздник для моей семьи. Вспоминаем». Егор Кончаловский

«Михалковы-Кончаловские – русские православные дворяне. Они не могут быть не христианами», «Крестины ребенка – это особое таинство. Успехов вам», «Какие приятные воспоминания», — отметили в комментариях поклонники.

Напомним, что Егор Кончаловский сейчас женат на молодом юристе Марии Леоновой, которая младше его на 18 лет. Их общий сын родился в апреле 2017 года. Скоро ему исполнится четыре года.

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