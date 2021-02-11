«Трогательная и при этом с характером»: Казьмина поздравила дочку от Аршавина с днем рождения

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram поздравила их общую дочь Есению с четвертым днем рождения.

«Наша милая, любимая, не по возрасту смышленая, трогательная и при этом с характером — Есеня. Тебе очень подходит твое имя. И мы с папой ни на секунду не сомневались, как тебя назовем. У тебя впереди большой путь в жизнь, пусть он будет беззаботен, весел и наполнен только счастливыми моментами». Алиса Казьмина

Как отметила Алиса Казьмина, она безумно любит свою наследницу. Она понимает, что девочка быстро растет и уже скоро ее будет невозможно взять на ручки, как это раньше любила делать любящая мать. Только за руку. Журналистка пообещала защищать любимую дочь от любых невзгод и назвала ее яркой звездочкой.

Напомним, что Андрей Аршавин не общается со своей наследницей, и, как утверждает Алиса Казьмина, не помогает дочери в финансовом плане. Сам футболист ситуацию не комментирует.

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