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Приподнял над землей: Моргенштерн взял на руки любимую девушку около барной стойки

Дилара Зинатуллина разместила красивый кадр со своим возлюбленным.

Приподнял над землей: Моргенштерн взял на руки любимую девушку около барной стойки
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram разместила кадр со своим любимым мужчиной. На фотографии можно увидеть, как музыкант держит красавицу на руках недалеко от барной стойки. При этом они смотрят друг другу в глаза и улыбаются.

Моргенштерн с возлюбленной
Моргенштерн с возлюбленной. Фото: instagram.com/influesii/

Напомним, что Моргенштерн и его любимая только недавно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Они отдыхали в Дубае. Музыкант и его вторая половинка выкладывали красивые фотографии и видеозаписи. Они катались на шикарных яхтах, ужинали в элитных ресторанах.

Кстати, уже давно ходят слухи об интересном положении Дилары Зинатуллиной. Да и сама она не против подогреть интерес к своей персоне. К примеру, не так давно Сеть взорвал снимок, где рэпер прижимается к животику любимой. Пользователи посчитали, что Зинатуллина беременна.

Моргенштерн уже три года живет с Зинатуллиной. Правда, свадьбу они пока играть не торопятся, предпочитая гражданский брак.

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