А теперь Эрика уже дважды мама: Эдита Пьеха запечатлелась с юной внучкой на архивном фото

Дочку певица и актриса Илона Броневицкая в свое время родила от второго мужа музыканта Юрия Быстрова.

Певица Эдита Пьеха в Instagram поздравила свою внучку Эрику Быстрову с рождением второй дочки. Она разместила совместный архивный кадр с внучкой, который был сделан больше двадцати лет назад в девяностых годах прошлого века.

«Эрика — мама двух чудесных девочек», — подписала кадр Эдита Пьеха. «Пусть будет счастлива вся ваша замечательная семья», «Мои искренние поздравления. Здоровья и красоты всем вам», «От всей души поздравляем. Эрике и ее детям пожелаем семейного счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Эрика Быстрова, которой сейчас 34 года, в соцсетях сообщила о пополнении в своем семействе. На свет появилась ее дочка, имя которой, правда, она пока не раскрывает. За сводную сестренку очень порадовался ее брат музыкант и певец Стас Пьеха. Он рассказывал, что Эрика рожала в Москве и все прошло благополучно.

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