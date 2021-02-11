«Почувствуете покой, которого никогда не знали»: Эрвин в красном лифе удивила размерами груди

Жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин в Instagram похвасталась очередной красивой фотографией. На снимке она запечатлена в красном лифе. При этом обращает на себя внимание ее шикарная грудь. Девушка, надо признать, великолепно выглядит.

«Как только вы раскроете секреты овладения своей сексуальной энергией, вы почувствуете покой, которого, возможно, никогда не знали». Дарина Эрвин

«Счастья вам и новых фильмов», «Странно, а почему у вас на страничке нет ни одного фото с любящим мужем?» «Дарина словно куколка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что красавица-жена моложе Александра Цекало на тридцать лет. Не так давно она снялась в фильме «Мажор», где главную роль сыграл актер Павел Прилучный. Интересно, что продюсером картины является не кто иной, как муж Дарины Эрвин. Пользователи уже не раз подшучивали над Эрвин, якобы роль она получила по блату.

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