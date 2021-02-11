«Я буду их отцом до самой смерти»: Кейтлин Дженнер рассказала, что дочери зовут ее «папой»

Американская телезвезда Кейтлин Дженнер (до 2015 года она была известным легкоатлетом Брюсом Дженнером) пригласила на YouTube-канал свою 23-летнюю дочь Кайли, чтобы та впервые сделала ей макияж. У последней, напомним, есть своя косметическая компания и одна из самых раскрученных страниц в Instagram в мире. Во время записи видео девушка назвала родителя «папой», что немного смутило обеих звезд. Но Кейтлин сразу отметила, что такое обращение в порядке вещей, хотя в отношении нее уже пять лет нужно употреблять местоимение «она».

«Некоторые люди говорят: «О, ты мать». Нет, не так. Я папа, я был папой всю дорогу. Я буду их отцом до самой смерти», — сказала старшая Дженнер.

Звезда отметила, что когда ее дочери говорят о ней, они начинают фразу: «Мой папа, она…». Родитель понимает, насколько сложно было приспособиться вот так менять местоимения, и поэтому он очень горд за своих девочек.

Напомним, Брюс Дженнер завоевав золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив мировой рекорд. Позже он влился в семейство Кардашьян — в прямом смысле и стал участником одноименного телешоу. Ну а теперь его дочь делает звездному папе макияж. Добавим, что СМИ не раз называли его самым известным трансгендерным человеком в мире.

Смотрите также: