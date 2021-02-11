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Словно куколка с картинки: Цымбалюк-Романовская блеснула фигурой в купальнике-невидимке

Как отметила пианистка, он совершенно не оставляет следов на коже.

Словно куколка с картинки: Цымбалюк-Романовская блеснула фигурой в купальнике-невидимке
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram похвасталась своей великолепной фигурой в купальнике-невидимке. Как заметила звезда, он совершенно не оставляет следов на коже. Звезда заверила, что в подобном купальнике загар ложится равномерно по всему телу.

Виталина Цымбалюк-Романовская
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/

«Пока за окном мороз и снегопад я уже строю планы на лето», — заявила бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна.

Отметим, что Виталина Цымбалюк-Романовская великолепно выглядит. Звезда не раз отмечала в беседах с журналистами, что у нее все прекрасно в жизни и ее ничего сейчас не волнует и не тревожит.

Напомним, что после расставания с Джигарханяном у Цымбалюк-Романовской был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Влюбленные много времени проводили вместе. Правда, затем в их отношениях начались проблемы, и они расстались. Любопытно, что пианистка позже говорила: Прохор Шаляпин это одно большое недоразумение.

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