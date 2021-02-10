«Дразнит белым наливом»: 52-летняя Светлана Бондарчук искупалась топлес в лучах солнца

Светлана Бондарчук известная в светских кругах. Она дружит с Ксенией Собчак и Надеждой Оболенцевой. В свои 52 года женщина может похвастаться подтянутой фигурой. Не удивительно, что в минувшем году она вышла замуж за своего избранника Сергея Харченко. Бывшая жена Федора Бондарчука без стеснения надела белое платье, а потом веселилась в фате. Она не стесняется возраста и порой оголяется на камеру.

Пока одни звезды нежатся на Мальдивах, как певица Нюша, Светлана лишь мечтает об отпуске. Однако она обычно несколько раз в год ездит на курорты, поэтому у нее есть множество архивных кадров. 10 февраля блондинка опубликовала фото, на которых позировала топлес в океане на глазах мужа. Бондарчук обнажила не только спину, но и засветила подтянутый бюст. Она искупалась в воде в лучах солнца без купальника.

«Пока идет снег, помечтаем», — написала звезда.

Раньше светскую львицу не раз критиковали за пикантные фото. Но на этот раз Светлана получила множество комплиментов. Подписчики не могли поверить, что женщина, у которой уже две внучки, так выглядит. «Как у вас, красиво на Патриках», «Хороший океан», «Очень красивые фотографии», «Красоточка. Дразнит белым наливом», «Боже, какая красота, вот , что нужно здесь увидеть», «Вы нереальная», «Бабушкой назвать сложно», «И она бабушка? Не верю», — прокомментировали пост подписчики.

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