«Слишком смелое декольте»: невестка Орбакайте в просвечивающем топе игриво сверкнула бюстом

Никита Пресняков — старший сын Кристины Орбакайте. Три года назад он женился на своей избраннице Алене Красновой. Девушка была его соседкой по даче. Как известно, внук Аллы Пугачевой долгое время жил в США, а потом вернулся на родину. Именно тогда у него и закрутился роман с хрупкой блондинкой. На их свадьбе гуляли все «сливки» шоу-бизнеса. Теперь пара живет в столичной квартире и предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания.

Никита пишет музыку и выступает со своей рок-группой. Избранница молодого человека работает моделью, а также недавно отучилась на фотографа. Невестка Орбакайте обладает точеной фигурой. Она не скрывает, что любит делать покупки. свои наряды она порой продает, чтобы освободить место в гардеробе. Накануне Алена решила похвастаться обновками. Она устроила танцы дома, пока была одна.

Блондинка предстала в белом просвечивающем топе и широких джинсах с высокой посадкой. Она стала танцевать, пластично двигаясь. При этом Краснова сверкнула округлым бюстом.

«Создаю себе весенне настроение», — заявила она.

Поклонники восхитились красотой девушки Многие осыпали ее комплиментами. «Повиляй еще бедрами», «Вот это талия», Слишком смелое декольте«, «И куда Никита смотрит?», «Красоточка», «Очень эротично», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, Краснова и Пресняков-младший не торопятся обзаводиться детьми.

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