«Мы пишем новый формат»: Бузова и Бородина облачились в наряды одной цветовой гаммы для работы

Телеведущие в женственных образах приняли участие в новых для них съемках.

Ольга Бузова переживает, так как недавно рассталась с Давой. Обычно день рождения ей приносил только радость, но в этом году ее юбилей омрачило сразу несколько событий, включая размолвку с бойфрендом. Телеведущая на время покинула свою квартиру и окунулась с головой в работу. Хоть проект «Дом-2» больше не выходит на ТНТ, она снимается в других передачах. Произошедшее также ее больше сблизило с Ксенией Бородиной.

Обычно девушки почти не общаются вне работы. Но на этот раз Ксения побывала на вечеринке Ольги в честь 35-летия. Более того, теперь они часто мелькают друг у друга в сторис. 10 февраля Бузова сообщила, что они работают в новом режиме.

«Сегодня мы пишем новый формат. Два мотора! У нас новая студия», — похвасталась она.

Для такого случая девушка облачилась в нежно-кремовый брючный костюм и белоснежные лодочки с футболкой в тон. Гладкие волосы и неброский макияж с акцентом на губы дополнили ее лук.

«Такой вот у меня сегодня образ», — отметила она.

Бородина оделась с ней в одном стиле. Кожаная юбка сливочного цвета подчеркнула ее талию, а блузка с рюшами и черной вставкой придала луку женственности.

«Радостно встречаем новую рабочую неделю ( в среду)», — заявила она.

Поклонники восхитились образами телеведущих. Многие отметили, что заинтригованы переменами. «Бородина просто красотка», «Ксюша такая хорошенькая», «Тетю Олю здесь и не узнать…», «Ммммм, какие загорелые!», Наряды прекрасные«, «Ксю, платье расходится», «Ждем новый формат, горим от интереса», — прокомментировали пост подписчики.

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