«Ну еще без трусов давай»: Юлия Ковальчук сверкнула «прелестями» в ответ на критику поклонников

Жена Алексея Чумакова увидела, что ее назвали бабушкой. Она решила наглядно показать, что находится в прекрасной форме, опубликовав пикантный кадр из спальни.

Юлия Ковальчук в свое время выступала в составе группы «Блестящие». Потом девушка стала строить сольную карьеру. Главной опорой блондинки стал ее муж Алексей Чумаков. Они живут вместе уже почти семь лет и воспитывают трехлетнюю дочку Амелию. Артистка быстро вернулась в форму после родов. Она не стесняется носить мини-шорты, когда отдыхает в Испании, где у пары есть дом. Недавно они снова приехали на побережье, хоть пока там и холодно.

38-летняя Ковальчук наслаждается тем, что находится рядом с морем, хоть и носит теплую одежду. Накануне поклонники неоднозначно отреагировали на фото певицы в плюшевой шубе цвета карамели и вязаной шапке. В ответ на критику девушка опубликовала откровенное фото. Она позировала в микротрусиках и футболке в спальне, обнажив свои прелести.

«Похоже, надо восстановить баланс одето-раздетых фотографий в моем профиле, так как некоторые прекрасные подписчицы имели неосторожность под прошлым фото написать, что я бабушка», — написала звезда.

Она отметила, что чувствует себя очень молодой и не забывает работать над фигурой. Однако такой смелый поступок вызвал негодование у подписчиков Юлии.

«Если написали что бабушка, значит, надо выставлять фото в трусах?», «Ну еще без трусов давай», «Очень неприятно смотреть, когда публичная личность выставляет такие фото», «Юлечка, пожалуйста, давай без трусов — будет супер, порадуй всех и внимание будет, как у Волочковой», «Юля , у вас есть родители, я думаю им за вас будет стыдно», «Вот что за вызов общественности в снятии штанов», «Зачем такие фото?» — прокомментировали пост подписчики.

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