«Пусть курят, лишь бы не в масках»: Безруков высказался о курящих женщинах

В новом сезоне «Оптимистов» очень много сцен, где герои курят. Премьера на телеканале «Россия» состоится 15 февраля. Главные герои — Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

По сценарию Лиза провела очень много часов с сигаретой. И это, по словам актрисы, было непросто.

«Я в жизни не курю, а моя героиня — очень много. И, честно говоря, было ощущение, что я тоже курю», — признается Боярская.

В одной из последних серий будет сцена, которую снимали четыре часа. И все это время Боярская курила.

«Мне дурнело с каждым дублем, но было эффектно», — говорит актриса.

Но при этом добавляет, что курящие люди неразрывно связаны с образом той эпохи.

«Это образ эпохи, тогда все курили. Но я не сторонник курящих женщин. Хотя Лиза курила очень красиво. Но в целом пусть курят, лишь бы не в маске», — пошутил Сергей Безруков.

Внимание! Курение вредит вашему здоровью!

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