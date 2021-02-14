От веточки мирта до сладких кексов: пять фактов о королевских свадьбах, в которые сложно поверить

Любая свадьба приковывает к себе взгляды, а уж королевская тем более. Так, почти два миллиарда человек на всей планете наблюдали по телевизору за свадьбой Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году. Оказывается, за пышными торжествами скрыты некоторые тайны, в которые сложно поверить.

Ткань на платье

Например, стало известно, что королева Елизавета II, которая в апреле отметит свое 95-летие, купила ткань для своего платья по талонам. Тогда правительство Великобритании предоставило ей дополнительных 200 талонов. К слову, самый длинный шлейф платья был у принцессы Дианы – 25 футов (около 8 метров).

Сладкие кексы

На каждой королевской свадьбе подают кексы. Традиция берет свое начало с XIX века, когда замуж выходила королева Виктория. Именно с 1840 года стали считать, что кексы – это символ богатства и процветания, а разнообразие ингредиентов в них олицетворяет необъятность Британской империи.

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Веточка мирта

У каждой королевской невесты в букете припрятана веточка мирта. Традиция появилась опять же после свадьбы королевы Виктории. Именно она добавила растение, которое считается травой любви, в свой букет, а позже посадила целый куст в своем саду на острове Уайт.

Обручальные кольца

В обручальном кольце Елизаветы II есть скрытое послание. Писательница Ингрид Сьюард рассказала об этом в книге «Королева говорит». Секретный текст тогда еще принц Филипп сделал внутри кольца своей будущей жены. Видели его якобы только три человека.

К слову, обручальное кольцо принцессы Дианы с большим сапфиром и бриллиантами, которое сейчас носит Кейт Миддлтон, не было изготовлено на заказ, как считалось ранее. Когда-то Диана выбрала его сама в каталоге Garrarrd.

Макияж и другие уловки

В день свадьбы Кейт Миддлтон сама себе сделала макияж. До этого она брала уроки у визажиста Арабеллы Престон. А вот принц Гарри и Меган в день своего бракосочетания прибегали к другим уловкам. Они использовали дополнительные средства в одежде, чтобы не потеть при свете камер и софитов.

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К слову, именно Меган Маркл оказалась самой возрастной королевской невестой. На момент свадьбы с принцем Гарри ей было 36 лет. Об этих фактах написал Hello!.

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