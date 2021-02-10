«Шоколадная девчонка»: Ольга Солнце в черном бикини с парео рассказала о прелестях отдыха на Мальдивах

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Ольга Солнце в Instagram опубликовала обворожительный кадр. На снимке она запечатлена в черном бикини, поверх которого девушка накинула такого же цвета парео.

Как отметила Ольга Солнце, она не понимает тех людей, кто говорит, что на Мальдивах скучный отдых. По ее словам, именно здесь можно увидеть необычайный подводный мир, один из самых насыщенных и доступных для созерцания в мире. Джунгли с их обитателями и другую нацию с ее особенностями. Далее Солнце перечислила, чем она занималась, пока находилась на Мальдивах. Список получился, надо признать, очень внушительным.

Пользователи же прежде всего обратили внимание на прекрасную фигуру звезды. «Шоколадная девчонка», «Очень красивая на всех фотографиях. Просто огненный огонь», «Очень четкий загар. Настоящая богиня», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Солнце была на шоу «Дом-2» с самого начала проекта. Кстати, именно ее другая звезда скандальной телестройки Алена Водонаева называла неформальным лидером среди всех участников.

Смотрите также: