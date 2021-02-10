«Сметанка на грудь капнула?»: Асмус в махровом халате прикрыла обнаженные формы за завтраком

Кристина Асмус в прошлом году стала свободной девушкой. Актриса часто подвергалась критике за откровенные сцены в фильмах. В картине «Текст» девушка снималась практически обнаженной, что вызвало большой резонанс. Но после этого она снялась в роли веб-кам модели для фильма «Китобой». Артистка дала понять, что ради работы готова на многое. А после развода с Гариком Харламовым, пикантных образов в ее копилке стало еще больше.

В последнее время Кристина любит дразнить фанатов снимками из постели. Она то демонстрирует нижнее белье, то ложбинку греха. Очередной день девушка начала с завтрака в спальне. Актриса предстала обнаженной, но прикрыла свои прелести махровым халатом. Одну ногу она подогнула под себя. Асмус была без макияжа и укладки. Она наслаждалась капучино и сырниками с соусами. К слову, интерьер комнаты напоминал гостиницу.

«Что может быть лучше сырников с кофе и долгожданного 6-ти часового сна?!» — написала звезда.

Поклонники были обескуражены пикантным кадром. Многие посчитали, что Кристина выглядит такой счастливой не просто так. Фанаты стали обсуждать ее природную красоту и высказывать идеи, почему она так похорошела. «Никак не могу привыкнуть к тому, что вы брюнетка», «Аппетитный завтрак. А ножку как задрала», «Снова голая. Гарик видать заехал», «Что ложбинку спрятала? Сметанка на грудь капнула?», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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