«Едут мимо машины, а я сижу и реву»: Деревянко рассказал об истерике после премьеры мультфильма

У 44-летнего актера Павла Деревянко немало брутальных ролей в кино и сериалах. Но он, в конце концов, артист — глубоко чувствующий человек, который может расплакаться в кино. Особенно сильно звезду, как оказалось, могут пронять мультфильмы. В свежем интервью он признался, что в фильмах далеко не всегда верит в персонажей, а вот если дело касается анимации, то мужчину так и тянет сопереживать рисованным героям.

Иногда Павел включается в просмотр настолько сильно, что может хохотать громче детей в кинозале и даже заплакать на трогательной сцене. Актер искренне признался, что может пустить слезу при просмотре мультфильма, и далеко за примерами ходить не надо — мужчина разрыдался после премьеры анимационной картины «ВАЛЛ-И» 2008 года.

Деревянко рассказал, что ходил на этот мультфильм в кино со своим другом, режиссером Марюсом Вайсбергом. Выйдя из зала, мужчины еще долго были под впечатлением от картины, а Павел почувствовал, как у него начало щипать в глазах.

«И тут у меня, взрослого мужика, случается истерика, я начинаю рыдать прямо на улице. Эмоции прорвались, — вспомнил актер в интервью изданию 7days. — Я понимал, что это выглядит странно, но не мог остановиться. Марюсу неудобно, он смотрит на меня… А я пошел, сел на остановке на Новом Арбате… Едут мимо машины, автобусы, а я сижу и реву».

Деревянко поделился мнением, что даже мужчина должен холить и лелеять своего внутреннего ребенка, чтобы не зачерстветь душой. А для этого нужно верить в хороших людей и в любовь. И помнить, кто ты есть на самой деле.

Напомним, что недавно Павел сам сыграл анимационного персонажа — Конька-горбунка в одноименном фильме, который выйдет в кино с 18 февраля.

Смотрите также: