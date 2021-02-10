Возлюбленная Моргенштерна кардинально сменила имидж и похвасталась симпатичными кудряшками

Возлюбленная популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram похвасталась своей новой прической. На кадрах она запечатлелась с симпатичными кудряшками. Девушка побывала в салоне красоты и, судя по всему, решилась на кардинальную смену имиджа.

«Это я вчера», — заявила красавица.

На заднем фоне можно увидеть визажистов и парикмахеров, которые «колдовали» над новым образом девушки.

Напомним, что Моргенштерн уже три года вместе с Диларой Зинатуллиной. При этом не так давно он размещал кадр, на котором нежно обнимает свою избранницу. Поклонники тут же предположили, что возлюбленная музыканта скоро подарит ему малыша. Вот только эти слухи Моргенштерн оставил без внимания.

Отметим, что и Дилара Зинатуллина, и Моргенштерн родом из Уфы. Там и начинался их роман. Кстати, в их отношениях был период, когда они на время расставались. Зато новогодние праздники парочка провела вместе в Дубае. Они посещали дорогие рестораны и катались на шикарных яхтах.

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