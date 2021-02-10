Абсолютно лысый Балуев и патлатый Яременко смачно поцеловали в щечки Нахапетову

Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова в Instagram разместила красивый кадр, на котором ее целуют в щечки замечательные российские актеры Александр Балуев и Валерий Яременко. При этом обращает на себя внимание вид Балуева. Он полностью лысый. А вот у его товарища Валерия Яременко наоборот пышная шевелюра.

«Ну разве можно не поделиться такой фотографией. В окружении прекрасных мужчин. Спасибо, что были рядом». Анна Нахапетова

«Красавица наша», «Очень красивые мужчины вас окружают Анна», «Аннушка. Как всегда, прекрасно выглядите. Особенно рядом с такими мужчинами», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Нахапетова служит в театре Романа Виктюка, который несколько месяцев назад ушел из жизни. Ранее она была балериной Большого театра. У Анны есть родная сестра Мария. Она по профессии художник и дизайнер. Сводной сестрой Анны является модель Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина.

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