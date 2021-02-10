Мачеха Веры Алдониной в соблазнительном красном купальнике засветила грудь у бассейна в Турции

Ольга вместе с мужем Евгением и детьми отправилась на отдых в южную страну.

Мачеха Веры Алдониной, дочери покойной певицы Юлии Началовой, Ольга в сторис Instagram разместила восхитительную запись. На кадрах она лежит на шезлонге в красном соблазнительном купальнике на отдыхе в Турции. Можно увидеть красивую грудь молодой кормящей мамы. Девушке сейчас 33 года. Кроме того, у нее на руках можно увидеть ее годовалую дочь Анжелику. Девочка спит.

Напомним, что Анжелика в семье футболиста Евгения Алдонина появилась на свет в ноябре 2019 года. У пары также есть совместный сын Артем. Вера Алдонина — дочь футболиста от союза с Юлией Началовой, которая ушла из жизни в 2019 году. Евгений Алдонин — счастливый многодетный отец.

Добавим, что у Веры и Ольги сложились добрые и доверительные отношения. Вера частый гость в доме новой жены своего отца. Она играет с братиком Артемом и нянчится с маленькой Анжеликой.

Добавим, что в Турцию семья спортсмена ездит достаточно часто. Дело в том, что Евгений Алдонин проводит футбольные курсы для молодых футболистов. Не исключено, что в этом году летом он снова организует секцию для подающих надежды ребят.

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