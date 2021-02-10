«Наливной персик под пенкой»: Маша Горбань без белья сексуально плюхнулась в джакузи

Мария Горбань на себе экономить не привыкла: девушка с шиком отдыхает на лазурных берегах, путешествует по морям и наслаждается каникулами под жарким солнцем. На одной из фан-страничек актрисы из сериала «Кухня» появился ее летний кадр, на котором звезда позировала без белья. Маша голышом сексуально плюхнулась в джакузи с пенкой, прикрыв ею свои роскошные формы словно невесомым молочным облаком.

Поклонники уверены, что Дмитрий Нагиев впал бы в ступор, если бы только увидел такие провокационные снимки с Горбань в ванной. Однако нашлись и те, кто справедливо подметил, что у Маши есть муж — и это вовсе не всемилюбимый шоумен, а кинооператор Кирилл Зоткин.

«С шиком, наплевав на зимние морозы», «Дорого-богато», «А за чей счет, собственно, банкет?!», «И правда, зачем вообще экономить?!», «Хороша гурия», «Над Нагиевым-то сжалься!», «Ой-ой, бедный Димка! Тут такие виды», «Причем вообще Нагиев?! У нее же муж есть», «А трусики тоже сняла?», «Вся мокрая», «Наливной персик под пенкой», «Секс-бомба», «Шикарная», — пишут фолловеры.

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