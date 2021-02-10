Мальдивская идиллия: Мария Миронова в бикини-бандо поплескалась с годовалым сыном в бассейне

Актриса решила уединиться с семьей на райских островах. Она уже не прячет лицо наследника.

Мария Миронова является известной актрисой и наследницей Андрея Миронова — культового советского актера. Фильмы с его участием в России смотрел каждый. Теперь дочка продолжает его дело. К слову, она даже снялась в фильме «Холоп» с Милошем Биковичем, который стал одним из самых кассовых в стране. О личной жизни 47-летняя артистки почти не рассказывает. Однако в 2019 году стало известно, что она тайно вышла замуж за бизнесмена Андрей и родила сына Федора.

Недавно Мария улетела отдыхать на Мальдивы. Она не стала скрывать, что вместе с ней нежатся на солнце ее муж и наследник. Если раньше актриса тщательно скрывала лицо малыша, то теперь уже его не прячет. Он заметно подрос и унаследовал мамины глаза. Накануне Миронова поделилась трогательными кадрами. она облачилась в бикини-бандо и порезвилась в бассейне с внуком своего отца.

Мальчик плавал с желтым кругом. Артистка придерживала его и сама плескалась в воде. Примечательно, что у Федора светлые волосы, как у дедушки.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что не видели Марию такой счастливой. «Какое счастье, что Андрей Александрович продолжается!», «Хорошенький малыш! Машенька, вы молодчина!», «Хорошего отдыха с малышом! Машенька, вы папина доченька», «Как красиво», «Прекрасного отдыха», «Какие вы прекрасные», — прокомментировали пост подписчики.

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