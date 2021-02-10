«Это было недавно, это было в Крыму»: Егор Кончаловский запечатлелся с молодой женой и сыном

Как отметил режиссер, он без ума от своей семьи.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил красивый кадр, на котором он запечатлен со своей молодой женой юристом Марией Леоновой и сыном Тимуром.

Ребенку сейчас, напомним, три года. На снимке популярный режиссер и его родные невероятно счастливы вместе.

«Это было недавно. Это было в Крыму». Егор Кончаловский

«Счастья вашей семье. Дочка от Толкалиной на вас похожа, а вот сын на маму», «Вон оно настоящее счастье. Постарайтесь его удержать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский – представитель знаменитой советской династии Михалковых-Кончаловских. Он долгие годы жил в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной, которая подарила ему наследницу Машу. Несколько лет назад звездная пара приняла решение расстаться.

Сейчас в жизни Кончаловского царит любовь и спокойствие. Он не раз отмечал в беседах с журналистами, что молодая жена, которая младше его на 18 лет, окружила его заботой и вниманием.

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