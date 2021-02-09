«В этой впадине можно уснуть»: Муцениеце в откровенном платье блеснула сочным бюстом

Агата Муцениеце больше 10 лет назад прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Тогда она и познакомилась с Павлом Прилучным. Они тайно поженились и прожили вместе девять лет. В прошлом году девушка ушла от звезды «Мажора» вместе с двумя детьми. Примечательно, что она стала больше заниматься спортом, а также сменила имидж. Всего за несколько месяцев девушка преобразилась и постройнела.

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Теперь Агата снимается в нескольких проектах, а также ведет шоу «Голос. Дети». После развода актриса стала вести себя более открыто и сменила часть гардероба. Теперь наряды девушки еще более женственные. Недавно она увиделась с Константином Крюковым, а также пошалила в гримерке с Яной Кошкиной. На очередных съемках бывшая жена Прилучного перевоплотилась в Клеопатру. Она облачилась в откровенное платье с разрезами и парик в темными локонами и челкой.

Муцениеце продефилировала в пикантном наряде, показав прелести фигуры. Она засветила упругую грудь и осиную талию. Девушка не устояла и покрасовалась на камеру в своем соблазнительном образе.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Боже мой, какая красота!», «Агата, ты божество», «Нереально крутая», «Классный лук», «Это ваша роль», «Пора в Голливуд», «В этой впадине можно уснуть», «Клеопатра вожделения», «Вы оживший сон», «Фигура бомбическая», «Мне кажется, вы нашли себя», «Не узнать», — прокомментировали пост подписчики.

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