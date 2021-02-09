«Я папочке своему не вру»: Лиза Галкина за игрой с отцом сделала неожиданное заявление

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда царит идиллия. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги всегда находят общий язык. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые за последние годы обзавелись своей армией поклонников. Дети с малых лет занимались иностранными языками, работали над дикцией и плавали в бассейне. Теперь они учатся в школе, но не перестают покорять новые вершины.

9 февраля дочка Примадонны сначала помузицировала. Она сыграла для родителей на фортепиано. Девочка выучила композицию Эдварда Грига «В пещере горного короля». Ей важно было получить ободрение мамы. А вот вечер малышка провела уже в компании отца. Лиза предстала в лосинах и черной футболке. Она разместилась на полу, разложив конструктор. Галкин сел рядом, облачившись в повседневный наряд.

«Лиз, что будем делать?» — спросил он. «Конфету», — ответила ему дочка. «Конфету? Да я сейчас на раз-два конфету сделаю!» — с иронией сказал артист. «Делай!» — заявила Лиза.

«Тебе как моя прическа, нормально?» — сменил тему Максим. «Класс! Точно, честное слово! Я папочке своему не вру», — сделала признание наследница супругов.

Юморист так обрадовался, что сделал вид, будто ему вручают премию, как лучшему родителю. «Получает Максим Галкин», — объявил он горделиво. А поклонники восхитились тому, какая смышленая у Пугачевой наследница. Многие одарили девочку комплиментами. «Не ребенок, а чудо», «Вот кокетка», «Лиза самая лучшая», «Хитрая, но милая», «Так бы ее и слушала», «Не врет папе, красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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