«Наш сон дневной»: Мария Миронова показала мило спящих мужа и сына на Мальдивах

Актриса несколько дней назад улетела с семьей в жаркую страну.

Актриса Мария Миронова в сторис Instagram показала своего мужа и сына, которые мило спят во время отдыха на Мальдивах на огромной кровати. При этом невозможно разглядеть лицо супруга звезды. «Наш сон дневной», — сделала она подпись.

Напомним, что несколько дней назад Мария Миронова с родными людьми улетела на отдых. Она рассказывала, что для годовалого Федора это первая поездка за рубеж.

Добавим, что своего младшего сына Мария Миронова родила от четвертого мужа, которого зовут Андрей. Он директор по развитию русско-японской компании. Фирма занимается медицинскими технологиями.

К слову, о своей личной жизни актриса распространяться не привыкла. Несмотря на то что Мария старается уделять время семье, она также снимается в кино. К примеру, не так давно вышла комедия «Холоп», в которой Миронова снималась вместе с Милошем Биковичем, Александрой Бортич, Ольгой Дибцевой, Кириллом Нагиевым и Иваном Охлобыстиным.

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