«Ты мной руководи»: 71-летняя Пугачева в платье свободного кроя провела с дочкой день на кухне

Примадонна поделилась своими секретами готовки. Лиза Галкина не только принарядилась, но и внимательно следила за действиями мамы.

Алла Пугачева не скрывает, что любит готовить. На праздниках певица часто сама угощает гостей то пирожками, то мясом. Не удивительно, что на кухне много времени проводят и дети артистки. Двойняшки Лиза и Гарри теперь учатся в школе. Они рано встают, завтракают и отправляются на уроки, но вечером у них есть время на игры. Этой зимой Максим Галкин часто с ними катался на санках и приобщал к домашним делам. Так, Гарри научился менять лампочки в старинной люстре.

А вот Алла Борисовна каждый год делится с дочкой разными рецептами. Однажды девочка проговорилась, что ее любимое блюдо — хачапури. А не так давно двойняшки решили удивить родителей необычным десертом по рецепту Джоан Роулинг. У них получились несъедобные «жабы в тесте». А на днях в фан-аккаунте Примадонны было размещено видео, где она сама хозяйничает на кухне. Певица предстала в платье-сарафане свободного кроя в пол. Она стояла рядом с плитой у стола-островка.

Пока Пугачева разбивала куриные яйца и показывала, как нужно отделять белок от желтка, за ней наблюдала Лиза. Девочка тоже нарядилась в футболку и пышную юбку из розового фатина.

«В какую тарелку мы кладем?» — уточнила она. «Сюда белок, сюда желток», — пояснила артистка. «Желток сюда, а белок спускается», — показала она. «Яйца нам больше не понадобятся. Сахар сыпь!» — попросила Пугачева. «А теперь что мы будем делать? Взбивать миксером, правильно! Ты мной руководи», — сказал она дочке.

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