«Ты мной руководи»: 71-летняя Пугачева в платье свободного кроя провела с дочкой день на кухне

Алла Пугачева не скрывает, что любит готовить. На праздниках певица часто сама угощает гостей то пирожками, то мясом. Не удивительно, что на кухне много времени проводят и дети артистки. Двойняшки Лиза и Гарри теперь учатся в школе. Они рано встают, завтракают и отправляются на уроки, но вечером у них есть время на игры. Этой зимой Максим Галкин часто с ними катался на санках и приобщал к домашним делам. Так, Гарри научился менять лампочки в старинной люстре.
А вот Алла Борисовна каждый год делится с дочкой разными рецептами. Однажды девочка проговорилась, что ее любимое блюдо — хачапури. А не так давно двойняшки решили удивить родителей необычным десертом по рецепту Джоан Роулинг. У них получились несъедобные «жабы в тесте». А на днях в фан-аккаунте Примадонны было размещено видео, где она сама хозяйничает на кухне. Певица предстала в платье-сарафане свободного кроя в пол. Она стояла рядом с плитой у стола-островка.
Пока Пугачева разбивала куриные яйца и показывала, как нужно отделять белок от желтка, за ней наблюдала Лиза. Девочка тоже нарядилась в футболку и пышную юбку из розового фатина.
«В какую тарелку мы кладем?» — уточнила она.
«Сюда белок, сюда желток», — пояснила артистка.
«Желток сюда, а белок спускается», — показала она.
«Яйца нам больше не понадобятся. Сахар сыпь!» — попросила Пугачева.
«А теперь что мы будем делать? Взбивать миксером, правильно! Ты мной руководи», — сказал она дочке.
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