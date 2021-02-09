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«Ты мной руководи»: 71-летняя Пугачева в платье свободного кроя провела с дочкой день на кухне

Примадонна поделилась своими секретами готовки. Лиза Галкина не только принарядилась, но и внимательно следила за действиями мамы.

«Ты мной руководи»: 71-летняя Пугачева в платье свободного кроя провела с дочкой день на кухне
Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева не скрывает, что любит готовить. На праздниках певица часто сама угощает гостей то пирожками, то мясом. Не удивительно, что на кухне много времени проводят и дети артистки. Двойняшки Лиза и Гарри теперь учатся в школе. Они рано встают, завтракают и отправляются на уроки, но вечером у них есть время на игры. Этой зимой Максим Галкин часто с ними катался на санках и приобщал к домашним делам. Так, Гарри научился менять лампочки в старинной люстре.

А вот Алла Борисовна каждый год делится с дочкой разными рецептами. Однажды девочка проговорилась, что ее любимое блюдо — хачапури. А не так давно двойняшки решили удивить родителей необычным десертом по рецепту Джоан Роулинг. У них получились несъедобные «жабы в тесте». А на днях в фан-аккаунте Примадонны было размещено видео, где она сама хозяйничает на кухне. Певица предстала в платье-сарафане свободного кроя в пол. Она стояла рядом с плитой у стола-островка.

Пока Пугачева разбивала куриные яйца и показывала, как нужно отделять белок от желтка, за ней наблюдала Лиза. Девочка тоже нарядилась в футболку и пышную юбку из розового фатина.

«В какую тарелку мы кладем?» — уточнила она.

«Сюда белок, сюда желток», — пояснила артистка.

«Желток сюда, а белок спускается», — показала она.

«Яйца нам больше не понадобятся. Сахар сыпь!» — попросила Пугачева.

«А теперь что мы будем делать? Взбивать миксером, правильно! Ты мной руководи», — сказал она дочке.

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