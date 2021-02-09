Кристина Орбакайте позировала вместе со старшим сыном, который примерил «форму прокурора»

С 2004 по 2009 год Никита Пресняков учился в Нью-Йоркской киноакадемии.

На фанатской страничке в Instagram примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился снимок ее дочери, певицы Кристины Орбакайте, вместе со старшим сыном Никитой Пресняковым. На кадре и мама, и сын — настоящие красавцы.

«Мама и сын», — гласит подпись под красивой фотографией. «Как же Никита на этом фото похож на папу», «Классные и талантливые люди. Ура!», «Супермама и сынок у нее красавчик», «Форма прокурора Никите очень идет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита Пресняков появился на свет в столице Англии, Лондоне, в 1991 году. С 2004 по 2009 год он обучался в Нью-Йоркской киноакадемии. За плечами Никиты Преснякова есть несколько видных ролей в кино. В частности, он снялся в картинах «Елки» и «Елки-2».

В последние годы Никита Пресняков сосредоточился на музыкальной карьере. В 2017 году он женился на своей подруге Алене Красновой. У пары пока нет детей. Как отмечала жена музыканта, они очень любят поспать, поэтому пока с мужем о детях не думают. Впрочем, в будущем, девушка заверила, что ребенок у них обязательно появится.

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