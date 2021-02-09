Илана Юрьева из «Уральских пельменей» эротично сбросила мятный халатик и погрузилась в ванную

Звезда популярного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram поделилась завораживающими кадрами. На записи она подходит к белой ванной и сбрасывает с себя халатик мятного цвета. На следующих кадрах можно увидеть ее уже в ванной. Причем свою красивую грудь она прикрывает на кадрах коленками.

Напомним, что Илана Юрьева после ухода из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой заняла лидирующую роль. Именно на ней сейчас повышенная ответственность.

Ранее звезда команды признавалась, что она не поддерживает связь с Юлией Михалковой. Девушки, к сожалению, по каким-то причинам не общаются.

Отметим, что «Уральские пельмени» регулярно выступают в родном Екатеринбурге. При этом недавно они отправились на съемки новой программы в Москву.

Ранее звезды команды регулярно размещали в соцсетях забавные ролики о том, как они на время пандемии якобы меняют свою профессию. При этом, например, шоумен из команды Роман Постовалов на полном серьезе обещал уйти работать на завод, если выступления и концерты не возобновятся.

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