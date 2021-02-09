«Снимай халат и ныряй»: экс-возлюбленная Эмина в мятном бикини засветила округлый бюст в бане

Алена Гаврилова почти два года прожила в браке с Эмином Агаларовым. Их считали гармоничной парой, но в 2020 году неожиданно они объявили о расставании. Певец так и не назвал истинных причин конфликта. При этом он признался, что не видит смысла сохранять брак. Артист купил бывшей жене дом в другом поселке. Там девушка теперь живет с двухлетней дочкой Афиной. При этом бизнесмен часто видится с ребенком.

Не так давно Алена отдохнула на Мальдивах, а также в Дубае, где виделась с Эмином. Она ведет достаточно закрытый образ жизни, стараясь не показывать слишком многое. Но девушка любит хвастаться достижениями и новыми нарядами. На минувших выходных она сходила в баню с подругами. Гаврилова опубликовала редкое фото, на котором предстала в мятном мини-бикини. Прелести фигуры она прикрыла халатом.

Бывшая возлюбленная Агаларова блеснула округлым бюстом. Она кокетливо придерживала панамку, демонстрируя свои пухлые губы. Девушка не только попарилась, но и искупалась в бочке с водой.

«Эти щечки», «Такая красотка», «Сладкая девушка», «Конфета», «Алена, ты чудесная», «Приятно смотреть, такая красотка!!», «Алена, какие формы», «Снимай халат и ныряй», «Кто-то кусает локти», «Прекрасный отдых», — прокомментировали кадры подписчики.

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