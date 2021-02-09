Мамина принцесса: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах и джемпере с белым воротником покаталась на самокате по замку

Дочка Аллы Пугачевой, как и ее братик Гарри, растет очень активной и любознательной.

71-летняя Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают семилетних двойняшек Гарри и Лизу. В одном из интервью муж Примадонны признался, что именно его супруга стала инициатором появления малышей. Алла Борисовна понимала, что ее возлюбленный со временем захочет почувствовать, какого это — быть отцом. И не ошиблась! Детей для супругов родила суррогатная мама. О пополнении пара не распространялась. Знали только самые близкие, в частности, старшая дочка Примадонны — Кристина Орбакайте.

Дети шоумена Максима Галкина ходят в первый класс, они бегло говорят на французском, много читают, а писать научились еще до школы. В своем микроблоге ведущий программы «Лучше всех!» поделился кадрами, показав, чем себя развлекают двойняшки. Гарри на самокате покатал сестренку по просторной гостиной в замке. Семья давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Лиза Галкина позировала в кадре в клетчатых брюках кюлотах и сером джемпере с модным белым воротничком. Длинные белокурые локоны малышки заплели в две косички.

«Ну вот! А ты говорила, упадем-упадем», — мягко пожурил сестренку Гарри. «Аккуратненько!» — попросил детей шоумен Максим Галкин.

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