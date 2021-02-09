Кирилл Сафонов оценил фото дочери, засветившей на американском пляже свои упругие ягодицы

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия в Instagram разместила кадр, сделанный на одном из американских пляжей. На фотографии 26-летняя красавица запечатлена в белой рубашке и купальнике около побережья. Обращают на себя внимание великолепные формы девушки. Ее упругие ягодицы способны свести и с ума любого мужчину. Интересно, что снимок лайкнул отец Анастасии. Судя по всему, актер одобряет такие кадры.

«Сделайте его простым, но значительным», — загадочно подписала кадр Анастасия Сафонова. «Нереально красивая», «Какая замечательная девушка. Всем бы так выглядеть», «Анастасия, вы — невероятная девушка. Как можно с вами познакомиться?» — стали задавать вопросы подписчики.

Напомним, что дочь Кирилла Сафонова родилась в его первом браке. Анастасия в детстве покинула Россию и уже давно живет в США. При этом она порой наведывается в родную страну, где проводит время с новой женой Сафонова певицей Сашей Савельевой и своим братиком Леоном.

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