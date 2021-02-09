«Султан бы ради тебя гарем распустил»: Каменских в мокром бикини заворожила купанием в душе

Украинская дива показала, чем так щедро наградила ее матушка природа.

Возлюбленная рэпера Потапа блеснула идеальной фигурой. Несмотря на то, что поп-дива не может похвастаться рельефным животиком, она обладает весьма женственными мягкими округлостями звездного тела. У Насти Каменских шикарная фигура: округлый «орешек», аппетитный бюст, стройные гром-бедра, красивая линия декольте, соблазнительная ложбинка греха. Всем этим ее щедро наградила матушка природа.

Украинская исполнительница зазывно поплескалась в душе, позировав в мокром лимонном купальнике, который так и льнул к телу певицы. Фанаты потеряли дар речи, увидев шикарные формы поп-дивы.

«Какой мягкий нежный животик», «Шикарные гром-бедра», «Султан бы ради тебя гарем распустил», «Такая пышечка», «Надоели эти инста-курочки!! Вот тут хоть есть на что посмотреть», «Все завидуют Потапу», «Ух, хороша!!», «Сексуальный душ для гурии из султанских покоев», «Леди в мокром бикини», «Жаркая дива», «Восхитительная», «Грудь так и просится в ладошку», «Милашка», — пишут фолловеры.

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