«Идеальный орешек»: Лопырева в черном купальнике подразнила изящными изгибами фигуры

Виктория Лопырева уже длительное время живет в теплых странах. Она предпочитает путешествовать вместе с сыном Марком Лео. Они в минувшем году успели побывать в Арабских Эмиратах, Турции и еще ряде стран, а вот недавно девушка вернулась на Мальдивы, которые стали самым популярным курортом среди звезд зимой. Девушка призналась, что решила с подругами развеяться, отключившись от всех дел.

После родов Виктория быстро вернулась в форму. Она не скрывала, что набрала в весе. В спортзал модель ходила вместе с мужем Игорем Булатовым, а потом она придумала способ, как бегать по утрам с маленьким Марком. Теперь девушка хвастается результатом. Очередной день на райских островах она встретила в черном купальнике. Лопырева сидела на побережье, обнажив загорелые бедра и ноги. Она подчеркнула свой бронзовый загар.

Блондинка сверкнула округлостями фигуры. Поклонники поразились тому, какая талия у звезды. Многие осыпали молодую маму комплиментами.

«Ехали с подругой на цифровой detox — отключиться от всего и просто отдыхать. Хватило на день: family чаты, работа, мужья… короче, не вышло», — поделилась звезда.

«Картина маслом», «Бриллиантовая красота», «Какая вы красивая», «Все просто идеально!!», «Вы итак само совершенство», «Блондинка в эфире», «Идеальный орешек», «Все так красиво», «Завидуем», — прокомментировали пост подписчики.

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