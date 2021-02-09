«Идем по жизни вместе»: Кончаловский опубликовал кадр полувековой давности с двоюродным братом Степой

Как отметил режиссер, он прекрасно помнит день, когда был сделан этот раритетный снимок.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал редкий раритетный кадр со своим двоюродным братом сыном режиссера Никиты Михалкова от актрисы Анастасии Вертинской Степаном. На фотографии они запечатлены в детстве. Интересно, что хоть разница между ними всего восемь месяцев, но Кончаловский на кадре на голову выше Степана.

«Пятьдесят лет тому… Мы со Степой, моим двоюродным братом, сыном Никиты, идем по жизни вместе уже 54 года. Он младше на восемь месяцев. А этот день я помню. Мы гуляли с Татой, НП Кончаловской». Егор Кончаловский

«Вы на этом фото так сильно похожи на маму», «Какая все-таки классная фотография», «Два красавца и в будущем очень талантливых человека», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Степан Михалков стал в будущем известным ресторатором и кинорежиссером. Не меньшей славы добился и его двоюродный брат Егор Кончаловский.

Смотрите также: