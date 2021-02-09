Идеальные гром-бедра: Маша Горбань в секси-бикини привлекла внимание экс-мужа Тани Арнтгольц

Актриса из сериала «Кухня» похвасталась эффектной фигурой в купальнике.

Маша Горбань вызвала оторопь у поклонников нежными летними кадрами. Актриса из сериала «Кухня» уютно расположилась под балдахинами, лежа на мягкой подушке-матрасе. При этом экранная «жена» Дмитрия Нагиева привычно оголила гром-бедра, сверкнув упругим «орешком». Такие кадры не смог оставить без внимания и бывший муж Татьяны Арнтгольц. Иван Жидков восхитился красотой и идеальной стройной фигуркой Маши, поставив «лайк» под снимком.

«Все слюнями исходятся, глядя на вас!!», «Стройная дива», «Даже бывший муж Арнтгольц не устоял», «Иван, смотрите! У Машуни есть муж», «Какая шикарная», «Нагиев небось в припадке», «Шалунья», «Вах, сочная», «Какие прелести», «Огонь-баба», «Суперская», «Очень сладко», «Секси-леди», «Оторопь взяла», — пишут фолловеры.

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