Похорошевшая жена Гогена Солнцева приласкала молодого мужа, разрешив ему прижаться к ее телу

Фрик Гоген Солнцев в Instagram поделился красивым кадром, на котором запечатлен со своей пожилой женой-пенсионеркой. На фотографии он обнимает любимую женщину, которая ласкает его, позволяя шоумену прижаться к ней. Судя по всему, в отношениях у скандальной семейной пары сейчас царит полная гармония и взаимопонимание.

«Любовь мне напоминает бабочку разновидности белоснежный Аполлон. Когда стараешься ее выловить сачком — она упархивает, но, как только заканчиваешь за ней гоняться, она вдруг сама с удовольствием садится тебе на плечо». Гоген Солнцев

«У меня от таких фото глазки закатываются», «Гоген, вы с женой прекрасная пара. Не слушайте недоброжелателей», «Гоген, невероятно трогательный и красивый кадр», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что жена Гогена Солнцева уже давно имеет серьезные проблемы с алкоголем. Она уже не раз проходила лечение в клиниках. Сейчас, судя по всему, она держится и не срывается.

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