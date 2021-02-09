«Вах, какая!»: Лиза Боярская в лифе смело блеснула сексуальной родинкой на груди

35-летняя Елизавета Боярская — девушка яркая и запоминающаяся. В своем микроблоге она крайне редко публикует снимки в бикини, однако несколько подобных горячих кадров в Instagram актрисы все-таки есть. На одном из пикантных фото возлюбленная Максима Матвеева позировала в лимонном лифе. Актриса смело блеснула ложбинкой греха, засветив сексуальные родинки на груди.

Боярская воспитывает двоих детей — сыновей Андрея и Григория. Но беременность никак не сказалась на ее фигуре. Выглядит Елизавета просто восхитительно.

«Как Максим такое позволил?! Не ревнует?!», «Милашка, озорница наша», «Хотим чаще такие снимки», «Лиза, есть в вас какая-то манкость! От которой все мужики дуреют», «Какие пикантные родинки», «Фигурка шикарная, а ведь она мама двоих детей», «Стройняшка!! Тоненькая как кипарис», «Такая естественная», «Без грамма макияжа на лице, кожа просто светится», «Вах, какая!», «Это тело сводит с ума», «Восхитительная русалочка», «Всем бы так выглядеть, особенно мамочкам», «Мечта!!», «Статная, и очень-очень страстная», «Горяча», «Какие прелести», — пишут фолловеры.

Смотрите также: