«Игривые ласки»: Муцениеце в леопардовом мини-платье «пошалила» с Кошкиной в гримерке

Бывшая жена Павла Прилучного стала вести себя так дерзко, что вызвала оторопь у коллеги. В итоге девушки сняли чувственное видео.

Агата Муцениеце лишь гож назад рассталась с Павлом Прилучным. Первое время девушка тяжело переживала развод. Однако за считанные месяцы ей удалось не только прийти в форму, но и преобразиться. Актриса сменила имидж, нарастив волосы. Ей удалось стать роковой красоткой. Более того, теперь ей буквально сыплются предложения о работе. Она уже снимается в ряде проектов и ведет шоу «Голос. Дети».

Очередной день Агата провела на съемках. На этот рах ее партнершей стала Яна Кошкина. Они не только пообщались, но и сняли несколько пикантных видео. Бывшая жена Прилучного облачилась в леопардовое мини-платье и шпильки. Она сделала яркий макияж, а также собрала локоны в хвост.

«Моя красотка! Она как будто поджидает! Агата всегда лезет в мои сторис. А я их снимаю раз в год», — отметила Яна.

В какой-то момент Муцениеце едва не лизнула девушку. Это вызвало оторопь у актрисы.

«Я же это выложу! Мне еще сниматься с ней сегодня. Просто не знаю, как будет. Просто изнасилую и все», — пошутила она.

Потом Агата продефилировала по гримерке под трек Gazirovka — «Танцы в моей кровати». Она склонилась к Кошкиной, которая поласкала ее декольте кисточкой для пудры. Поклонники были сражены такими откровенными кадрами. Многие отметили, что эти две девушки вместе — настоящий сгусток энергии.

«Какие красотки», «Ох, горячо», «Это нереально», «Словно сон», «Игривые ласки», «Даже язычок пошел в ход», «Ого, прям игрища», «Я бы тоже не устояла», «Две дива в одной гримерке», «У вас там жарко», — прокомментировали пост подписчики.

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