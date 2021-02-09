«Это круто!»: Лера Кудрявцева похвасталась оригинальной сумкой и дождевиком в горох

Телеведущая получила подарки из Киева, которые поразили ее красотой и оригинальностью.

Лера Кудрявцева в последнее время переживает много невзгод. Она подозревает, что у нее началась черная полоса. Сразу после Нового года девушка собиралась поехать отдыхать с семьей, но она заболела коронавирусом. Несколько недель ей пришлось находиться на лечении в самоизоляции. Только телеведущая пошла на поправку и собиралась выйти на работу, как с ней приключилась новая беда. Она упала и получила серьезную травму.

49-летняя Кудрявцева вынуждена коротать время дома. Она с рудом передвигается из-за перелома крестца. Отрадой для звезды является ее двухлетняя дочка Мария. Она наряжает малышку в стильные костюмы. Сама телеведущая тоже любит принарядиться. Так 8 февраля она получила подарки, которыми решила похвастаться. В первой коробке оказался дождевик в горох. Он выглядел словно капюшон без плаща.

«Вот подарили. Я даже не знаю, как называется дождевичек коротенький. Красивый! Нужная вещь», — оценила блондинка.

А вот во второй коробке лежала сумка в виде сундучка из розовой кожи под крокодила и надписью на английском языке: «Без драмы, пожалуйста».

«Ребят, из Киева пришла посылочка. Посмотрите, какая чудесная сумка! Блин, и смех, и грех! Спасибо вам огромное, ребят. Это круто! Во-первый, реально сумка крутая! А во-вторых, в наше время это такой девиз, как говорится», — высказалась Лера.

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