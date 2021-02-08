«Наш повелитель, а я твоя Золотая антилопа»: 71-летняя Пугачева в платье-свитере сделала Гарри массаж пяток

Эту забавную сценку в гостиной увидел шоумен Максим Галкин.

71-летняя Алла Пугачева покрасовалась на свежем видео в домашнем платье-свитере длины мини. Образ Примадонны дополнили плотные черные колготки и лоферы. К тому же, певица сделала объемную прическу в виде мелких кудрей. Эти локоны, по словам историка моды Александра Васильева, ее фирменный стиль. Алла Борисовна со всем достоинством восседала на диване и делала своему семилетнему сыну Гарри массаж пяток. Лиза, тем временем, создавала в гостиной легкий ветерок, использовав мягкую подушечку вместо опахало.

Гарри, судя по всему, такая забота очень понравилась. А вот Максим Галкин поспешил нарушить идиллию, подшутив над семьей.

«Захожу в комнату, а там такая картина!! И тебе массаж ступней, и над головой опахало», — сетует Максим. «Будни падишаха! Как вы устроились Гарри Максимович», — добавил шоумен, не скрывая восторга. «Наш повелитель, а я твоя Золотая антилопа», — вторит мужу Алла Пугачева. «Я король Джулио!» — ответил Гарри.

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