«Первое музыкальное сочинение»: Саша Савельева усадила сына за клавиши

Сын экс-солистки «Фабрики» Саши Савельевой, очевидно, как и мама, пойдет в музыкальную индустрию. Маленький Леон только готовится отметить свой второй день рождения, а уже играет на клавишах. 8 февраля счастливая мама поделилась в Instagram видео, как ее наследник пробует себя на синтезаторе.

Конечно, пока это только битье ладошками по клавишам, но в конце ролика мальчик нашел свой стиль и исполнил несколько красивых нот.

«Леон Сафонов. Фантазия. Первое музыкальное сочинение», — назвала видео звездная мама.

Поклонники в комментариях пишут, что у малыша сильные пальчики, и ему на роду написано заниматься музыкой. А скептикам мы напомним, что знаменитый Моцарт начал играть на клавесине в три года.

37-летняя Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым. В 2019 году у них родился сын Леон. Звездные родители нечасто показывают ребенка в социальных сетях.

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