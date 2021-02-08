«Виднеются лисьи носики»: Муцениеце в шелковой сорочке без лифчика устроила прыжки-колыхания

Агата Муцениеце в последнее время часто экспериментирует с имиджем. После развода с Павлом Прилучным она занялась собой и возобновила тренировки. Теперь девушка может похвастаться точеной фигурой. А нарастив локоны, актриса сама себя стала называть чикулей. Агата лишь первые месяцы переживала из-за разрыва отношений. Потом она погрузилась в работу и стала расцветать на глазах фанатов.

Последние недели поклонники едва узнают Агату. Она стала носить ботфорты на шпильке, пикантные платья и комбинезоны. На очередных съемках актриса поэкспериментировала с имиджем. Она неожиданно предстала со взъерошенными волосами и в бордовом платье-сорочке с кружевным декольте. Девушка отказалась от лифчика, показав красоту своей фигуры. Муцениеце стала петь и прыгать, устроив колыхание груди.

Поклонники были разгорячены пикантными кадрами. Еще больше они поразились, увидев рядом с девушкой Яну Кошкину в одной рубашке. Они дурачились на камеру в откровенных нарядах.

«Какая классная!», «Здорово получилось», «Агата, какие формы!», «Еще и Яна с вами, это слишком», «Прыгайте, прыгайте», «Какая красивая грудь», «Виднеются лисьи носики», «Какая вы горячая штучка», «Просто бомба», «Красота-то какая», — прокомментировали пост подписчики.

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